Auto ticinese in sosta blocca la strada e impedisce ai residenti di andare a lavorare

Ha creato non pochi disagi l'auto con targa ticinese che questa mattina - 27 marzo 2024 - era parcheggiata in via Silva a Como (quartiere di Monte Olimpino) bloccando completamente il passaggio di un tratto di strada. Alcuni residenti hanno aspettato mezz'ora nella speranza che si trattasse di una sosta temporanea di emergenza, ma nessuno si è presentato all'auto tanto che poi i residenti sono stati costretti a chiamare la polizia locale.

C'è chi non è riuscito ad andare al lavoro trovandosi il passaggio sbarrato. Nella foto si vede l'auto con i fari accesi provenire dal senso opposto a quello in cui è parcheggiata l'auto ticinese. Anche l'operatore ecologico non è potuto passare con il suo mezzo per la raccolta dei rifiuti.