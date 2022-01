Monica e Mauro hanno ritrovato l'auto: non si ricordavano dove l'avevano parcheggiata

Monica e Mauro non ricordavano dove avevano parcheggiato la macchina domenica pomeriggio, quando da Casatenovo, dove abitano, sono venuti a Como per visitare la città nel periodo delle feste. Il tanto traffico e la necessità di trovare un parcheggio quanto prima li hanno forse mandati un po' in confusione e quando finalmente hanno trovato un parcheggio gratuito sulle strisce bianche (sarà sembrato un sogno) non hanno fatto caso al nome della via. Dopo il pomeriggio trascorso in centro storico e sul lungolago hanno fatto ritorno alla macchina ma non l'hanno trovata. Non perché qualcuno gliela avesse rimossa o rubata, ma semplicemente perché non si ricordavano più dove l'avevano parcheggiata. Dopo un'ora a camminare cercando di riconoscere la strada dove avevano lasciato la macchina si sono arresi e hanno chiamato un taxi. All'indomani hanno contattato la redazione di QuiComo perlanciare un appello e chiedere aiuto ai nostri lettori. Hanno fornito i pochi dettagli che si ricordavano e hanno sperao che qualcuno potesse suggerirgli la via dove dal giorno prima si trovava la loro Renault Clio color panna. A centinaia hanno risposto all'appello e l'articolo è diventato così virale che adesso non possiamo fare a meno di aggiornare i tanti lettori che sicuramente saranno curiosi di sapere se e dove abbiano Monica e Mauro abbiano ritrovato l'auto. Or bene, la macchina era stata parcheggiata in... via Palestro!