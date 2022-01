Como, non si ricordano dove hanno parcheggiato l'auto: l'appello per ritrovarla

Monica e suo marito Mauro sono venuti a Como con la propria auto per visitare la città, vedere le bellissime luci e fare un giro tra le casette del mercatino di Natale. Una domenica pomeriggio all'insegna dello svago in una bellissima città qual è Como nel periodo delle feste. Dopo essersi riempiti gli occhi con la bellezza delle proiezioni luminose e dopo avere passeggiato per il centro storico hanno fatto ritorno alla loro auto per tornare a casa. O meglio, ci hanno provato ma non sono riusciti a trovarla. Non si ricordavano più dove l'avevano parcheggiata e così dopo un'ora passata inutilmente a cercarla hanno chiamato un taxi. "Siamo arrivati a Como - racconta Monica - e al primo semaforo abbiamo girato a sinistra, abbiamo proseguito e c'era un semaforo con le rotaie. Siamo andati dritti, abbiamo fatto una piccola salita, abbiamo girato a sinistra e abbiamo parcheggiato. Dev'essere zona tribunale, una strada a senso unico e c'era un silos".

Cci siamo dimenticati di guardare il nome della via - ha detto Monica - e quando abbiamo deciso di tornare a casa non l'abbia trovata. Abbiamo messo la macchina su strisce bianche in una via a senso unico dove ci sono case. La targa è FD371RE, si tratta di una Renault Clio color panna. Spero che qualcuno leggendo questo articolo possa aiutarci a ritrovarla".