L'incredibile spettacolo dell'aurora boreale fotografata da Sormano

Incredibile ma vero! Per osservare l'aurora boreale non bisogna più fare chilometri per raggiungere la Svezia o gli altri paesi del Nord Europa. La sera del 5 novembre è stata vista in molti paesi del Nord Italia e anche nel Comasco. Questi scatti sono stati fatto da Gianni Carcano del Gruppo Amici del Cielo che ha ripreso l'aurora boreale dalla Colma di Sormano.

In realtà, spiegano dall'Osservatorio Astronomico di Sormano, è un fenomeno molto raro per le nostre latitudini ma che in un periodo di forte attività solare come quello attuale potrebbe ripetersi nuovamente.

Ricordiamo le aurore riprese sempre dalla Colma con il San Primo innevato all'inizio degli anni duemila al link: https://www.osservatoriosormano.it/.../le+aurore+polari/328

Perché rosse e non verdi?

A differenza della colorazione verde che si genera a quote più basse, la parte rossa delle aurore è prodotta dall'ossigeno monoatomico presente al limite della nostra atmosfera a quote molto alte (tra i 400 ed 800 km) e per questo, nonostante la sfericità della Terra, risultano visibili anche a grandi distanze quando sono molto intense.

Quella di ieri sera è stata ripresa da decine webcam anche in regioni meridionali".

Uno spettacolo indimenticabile.