Alzate Brianza, via i palloncini: per Natale arriva la mongolfiera

La manifestazione “Aspettando il Natale”, che vede protagonisti la Pro loco di Alzate insieme alla rete associativa del paese segna una forte innovazione per l’edizione 2023. Si tratta infatti di un completo rinnovamento, anche come location, di quello che fino allo scorso anno era il mercatino della solidarietà che si teneva al Palazzetto dello sport.

Quest’anno si è puntato su un evento allargato che si terrà domenica 26 novembre nella splendida cornice del centro storico di Alzate Brianza, tra via Diaz, la Torre civica e il parco pubblico. Ma soprattutto sarà un evento pienamente eco friendly, nel totale rispetto dell’ambiente. Oltre alle iniziative, tra cui il mercatino dell’hobbistica e la presenza degli stand delle associazioni della rete, si è deciso infatti di mantenere la bella tradizione dei bigliettini solidali, scritti dai bambini delle scuole alzatesi, che solitamente venivano lanciati in cielo tramite palloncini. La rete associativa, attenta al rispetto del verde, ha però deciso che, anche in caso di utilizzo di palloncini biodegradabili, il lancio non avrebbe rispettato l’ambiente. E’vero che in molti possono pensare, a ragione, che un centinaio di palloncini non creano un ingente inquinamento, ma sono proprio i piccoli gesti che fanno la differenza e soprattutto diventano un esempio educativo proprio per i più piccoli, per insegnare loro che si possono mantenere feste e tradizioni, ma che possono essere innovati e rinnovati con modalità nuove, ancor più entusiasmanti. Ai bambini del resto non si può assolutamente togliere la magia e la bellezza di questo momento, difendendo anche la bellezza dei loro messaggi, fatti di genuina e semplice solidarietà, che solo i bambini sanno mettere in campo, in attesa del Natale.

Per questo motivo la Pro loco, guidata dal presidente Sandro Schiavi, con la condivisione di altri soggetti e il coordinamento delle associazioni di Alzate Brianza, ha immediatamente sostenuto e sposato l’iniziativa, e ha deciso di puntare su un’entusiasmante novità. I bambini porteranno i loro biglietti al parco pubblico e al posto dei palloncini troveranno una bellissima mongolfiera. I biglietti saranno inseriti in una cesta e prenderanno il volo insieme alla mongolfiera portando verso l’alto il contenuto dell’affetto e della gioia che solo i piccoli sanno trasmettere.

Una novità davvero importante, che rispetta l’ambiente e soprattutto rinnova e impreziosisce questa manifestazione, molto sentita in paese. “Una mongolfiera della solidarietà e della gioia che apre il periodo prenatalizio in paese – commentano gli organizzatori – Un volo che renderà ancora più magico e atteso quel momento, che di fatto farà entrare Alzate Brianza nel clima del Natale, nel perfetto rispetto dell’ambiente”.