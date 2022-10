Allestimento di Miniartextil, Villa Olmo chiude fino al 15 ottobre

Villa Olmo sarà chiusa al pubblico fino al 15 ottobre per l’allestimento di Miniartextil. Il parco è invece regolarmente aperto al pubblico. Dal 16 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023 torna infatti a Como Miniartextil, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale che per la sua 31° edizione ha scelto come titolo Rosa Alchemico, un invito a nuove forme di positività ed energia, un inno a un colore che trasmette un’idea di libertà pacifica che, unita al concetto quanto mai attuale di alchimia e mescolanza, appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee.

Ospitata per questa edizione negli spazi della settecentesca Villa Olmo, Miniartextil vede la partecipazione di nomi internazionali per la prima volta a Como, come Marinella Senatore, artista internazionale reduce dal Festival Alliance des Corps la cui pratica è caratterizzata da una forte partecipazione collettiva, o Jacopo Benassi già presente con i suoi lavori alla Tate di Londra e al Palais De Tokyo di Parigi, collaboratore di registi come Paolo Sorrentino, Daniele Ciprì, Asia Argento, Maurizio Maggiani che rivisiterà completamente il Teatrino di Villa Olmo. E ancora, Emma Talbot e Igshaan Adams, entrambi presenti all’ultima edizione della Biennale di Venezia, Teresa Antignani con il suo appassionato lavoro di denuncia per quanto accade nella Terra dei Fuochi, Ruben Montini che, come scrive Eugenio Viola, “conduce un attacco frontale agli stereotipi eteronormativi legati al sesso, all'orientamento sessuale e alle cosiddette identità di genere". In mostra anche Gabriella Benedini, Raul Gabriel, Manuel Ameztoy, Jaime Poblete, Pae White con un'opera realizzata per la mostra a Villa Olmo in collaborazione con la Galleria Kaufmann-Repetto, Veronica Bisesti, Angela Ricci Lucchi e il grande Maestro Luigi Ontani.