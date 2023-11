Abbondino d'oro al Rugby Como

Bella notizia per il Rugby Como che si aggiudica l'Abbondino d'Oro 2023 per i suoi meriti sportivi. L’Abbondino premia quei cittadini, associazioni, enti, società operanti in città che in qualsiasi modo abbiano giovato a Como, sia rendendone più alto il prestigio attraverso il loro impegno e talento, sia mettendosi a servizio delle istituzioni con dedizione e senza ritorno personale. La civica benemerenza è costituita da un diploma e da una medaglia, che insieme formano l’Attestato di Civica Benemerenza. Le civiche benemerenze sono attribuite entro il 31 dicembre di ogni anno.

La storia del Rugby Como

L’attuale società nasce nel 2005 per iniziativa di alcuni appassionati del nostro sport, due dei quali Giacomo Bagnasco e Davide Vigliotti, ricopriranno poi il ruolo di presidente nel corso degli anni. Erano molti anni che il gioco del rugby a Como non aveva una società ed un’attività svolta in modo continuativo. Dopo una prima esperienza nel secondo dopoguerra, durata poco più di un lustro, e che vide la squadra di allora cogliere numerosi successi e la promozione in serie B e qualche campionato disputato nei primi anni ’80 da una squadra seniores, della quale fece parte uno dei nostri attuali allenatori, l’ovale scomparve dal terriotrio comasco sino alla fondazione dell’attuale Rugby Como.

Gli esordi furono lenti: pochi bambini reclutati nelle scuole e tra i figli degli amici si allenarono al campo CONI per tutta la stagione 2005/06 per poi giocare, in squadre miste con altre società, il primo loro concentramento a maggio del 2006. La prima vera stagione, se così si può dire, è quella 2006/07 con tre categorie del minirugby (le allora Under 9, 11 e 13) con il primo concentramento giocato ad ottobre a Sondalo. In tutto quasi una ventina di bambini. Poi, via via, la crescita: sempre più bambini venivano al campo CONI e si aggiungevano a quelli dell’esordio.

In contemporanea veniva creata una squadra giovanile in seno all’Istituto di Formazione Professionale dei Padri Somaschi, l’ASFAP Rugby Como, che arriverà a vincere la Coppa Lombardia Under 19 nella stagione 2009/10. Il primo torneo di minirugby venne organizzato ad aprile del 2008 sul campo di Tavernola, che poi ospitò negli anni successivi alcune edizioni della manifestazione.

Nel frattempo sempre più bambini e ragazzi volevano giocare a rugby e lo spazio verde interno alla pista di atletica del campo CONI non poteva più bastare. Cominciò così una lunga partita per avere un campo da rugby a Como, partita che si sarebbe conclusa solo ad agosto del 2012, quando il Comune di Como ci assegnò la gestione del Centro Spoortivo Belvedere.

E’ del 2010 la fusione con l’ASFAP Rugby Como e l’ingresso nell’attuale società di un nocciolo duro di giocatori che, dopo un primo campionato nella categoria Under 20, formerà l’ossatura della prima squadra. Il resto è storia recente: negli utlimi anni il gioco del rugby ha riscosso sempre più successo e l’attività si è andata estenendo a tutte le categorie. Oggi il Rugby Como è formato da oltre 200 giocatori, da una ventina di tecnici ed altrettanti dirigenti tutti decisi a fare del loro meglio per continuare a far conoscere ed amare ai comaschi il gioco del rugby.