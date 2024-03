Como è tra le peggiori città italiane per il clima

Secondo uno studio recentemente pubblicato dal Sole 24 Ore, in collaborazione con 3BMeteo, sembra che il miglior clima in Italia sia stato individuato a Bari. Questo dato, tuttavia, porta con sé anche alcune sorprese, come la posizione di Como, che si colloca in modo piuttosto inatteso al 91º posto della graduatoria.

L'analisi, resa pubblica oggi, offre uno sguardo approfondito sul benessere climatico di ben 112 capoluoghi italiani, prendendo in considerazione un ampio spettro di 10 parametri meteorologici relativi al periodo dal 2013 al 2023.

Le sorprese non finiscono qui: i dettagli della classifica mettono in luce una serie di dati interessanti riguardanti il clima a Como. La città si posiziona al 102º posto per quanto riguarda il soleggiamento, risultando quindi non particolarmente favorevole sotto questo aspetto. Allo stesso modo, si colloca al 101º posto per la quantità di piogge, indicando una situazione meteorologica che potrebbe non essere all'altezza delle aspettative.

Ma la sorpresa più grande arriva quando si esamina la posizione di Como per le precipitazioni estreme: un poco invidiabile 105º posto, che lascia intravedere un quadro climatico non esattamente ideale per gli amanti delle giornate soleggiate e temperate.

Anche altre città non si trovano in posizioni esaltanti. Varese e Lecco, ad esempio, non riescono a primeggiare nella classifica del clima italiano: la prima si posiziona all'81º posto, mentre la seconda occupa la 98ª posizione.