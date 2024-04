Autovelox mobili su strade e autostrade della Lombardia, la mappa fino al 21 aprile

Non si fermano i controlli degli agenti della polizia sulle principali strade e autostrade della Lombardia con l'aiuto di autovelox mobili. I pattugliamenti vengono effettuati dagli uomini in divisa con il duplice obiettivo di garantire la sicurezza degli automobilisti e vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di velocità. Ecco la mappa completa dei controlli previsti sulle strade della Lombardia da oggi e fino a domenica prossima, il 21 aprile. Nell'elenco sono presenti la data, la strada e la provincia ma non il punto esatto.

Autovelox in Lombardia fino al 21 aprile

Lunedì 15 aprile

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Bs)

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso (Co)

Strada Statale 9 via Emilia (Lo)

Martedì 16 aprile 2024

Autostrada A 60 (Va)

Strada Statale 9 via Emilia (Lo)

Mercoledì 17 aprile 2024

Autostrada A 7 Milano-Genova (Pv)

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Bs)

Autostrada A 51 Tangenziale Est di Milano

Strada Statale 9 via Emilia (Lo)

Giovedì 18 aprile 2024

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Bs)

Strada Statale / 9 via Emilia (Lo)

Venerdì 19 aprile 2024

Autostrada A 8 Milano-Varese (Va)

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga (Lc)

Strada Statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate (Lc)

Strada Statale 9 via Emilia (Lo)

Strada Comunale Via Vignazzola a Meda

Sabato 20 aprile 2024

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Strada Comunale Via Vignazzola a Meda

Domenica 21 aprile 2024

Autostrada A07 Milano-Genova (Pv)

Strada Statale 9 via Emilia (Lo)