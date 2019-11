I 10 migliori eventi del weekend a Como e sul lago

Secondo weekend di novembre in cui Nìnon mancano molti appuntamenti importanti in particolare già oggi quelli per il giorno di Halloween. In città prosegue anche Miniartextil e si inaugura StreetEscape. Poi libri e musica dal vivo tra Como e Brunate. Ma vediamo insieme i migliori eventi di questo weekend con il Lario sempre protagonista anche con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

Grayson Capps, noto per esser l'autore dello splendido brano che dà il titolo al film con John Tavolta "A Song for Bobby Long", sarà in concerto a Cantù, sul palco del live club All'1e35circa, venerdì 8 novembre alle 21. In questa occasione il songwriter americano sarà accompagnato dal fido J.Sintoni alla chitarra elettrica e da una sezione ritmica basso e batteria tutta al femminile. Il primo incontro di Grayson con la musica avviene in Alabama, dove è nato e cresciuto. In particolare l'input musicale parte da familiari e amici, e dall'ascolto di autori come Hank Williams, Tom T. Hall, Glenn Campbell e Woodie Guthrie, per citarne solo alcuni. Grayson Capps si iscrive poi alla Tulane University, ricevendo una borsa di studio, e si laurea in Teatro.

Doppia data di Queenmania Rhapsody che arriva al Teatro Sociale di Como, venerdì 8 e sabato 9 novembre alle ore 20.30, grazie a MyNina Spettacoli. Il tributo più acclamato in Europa ai Queen e a Freddie Mercury, torna a Como non per un semplice concerto, ma con uno spettacolo nello spettacolo, dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, una vera rapsodia pop, dagli esordi a A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley. QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro formidabili musicisti, da sempre arricchisce gli show con costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale, riscuotendo grande successo anche all’estero, tanto da diventare il primo tributo italiano a suonare in Inghilterra. In questo ed altri paesi europei il gruppo gode di un certo seguito ed è accolto come “The European number one tribute to Queen".

Rimandata lo scorso settembre per il mortale incidente di Fabio Buzzi, sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 si svolgeranno, sulle acque del Lago di Como, le gare della settantesima edizione della manifestazione sportiva di motonautica denominata Centomiglia del Lario. Le gare sono valevoli per il Campionato Italiano Endurance Boat Racing, nonché per il Campionato Italiano Offshore Classe 5000 e per il Campionato Italiano Honda Offshore.

Sabato 9 novembre torna a Villa Erba di Cernobbio TEDxLakeComo, l’evento che da dieci anni porta sul palcoscenico idee ed esperienze che meritano di essere raccontate. Il tema della undicesima edizione è “NOI, Sapiens: il progresso”. 13 protagonisti nel tipico format di TED (interventi di massimo 18 minuti): i loro racconti e visione del mondo collegano natura e tecnologia, noi e l’universo, sentimento e benessere, uomo e robot, scuola e innovazione e molto altro. I mille posti nel Centro internazionale Congressi nel magnifico compendio di Villa Erba a Cernobbio sono già tutti esauriti: l’appuntamento è nel corso degli anni davvero diventato “imperdibile” per chi vuole confrontarsi e aprirsi su vari temi che non necessariamente rientrano nei propri personali interessi, ma che possono costituire uno stimolo per ripensare al mondo in cui viviamo.

Le Passeggiate Creative di Pietro Berra riprendono il loro cammino nel mese di novembre con un altro appuntamento molto interessante. Una passeggiata per scoprire statue, ritratti e citazioni pliniani sparsi per Como, partendo dalla mostra temporanea "I volti di Plinio - natura est vita". E, per i comaschi, anche un'occasione per ritrovare l'orgoglio di essere "la città dei due Plinii". Iscrizioni a questo link“

Sabato 9 novembre alle ore 17, alla Biblioteca comunale di Como, nuovo appunatento con Cinema A due voci 2019 curata da Alberto Cano in collaborazione con il Lake Como Film Festival, prima iniziativa del Festival a Due Voci, quest'anno interamente dedicato a Nietzsche e alla "musica come filosofia". Film in proiezione Le Grand Bal. di Laetitia Carton. La magica esperienza che lega migliaia di persone di ogni età e provenienza che tutti gli anni si ritrovano per 7 giorni e 8 notti di danza, musica e risate nella campagna francese. Per 7 giorni e 8 notti ballano insieme, mentre la musica suona dal vivo, in un emozionante connubio tra tradizione e modernità. La grazia del ritmo supera ogni fatica fisica e la gioia pura della danza abbatte le barriere. Le Grand Bal è un inno senza tempo alla magia del ballo e all’armonia di anime e corpi nella diversità.

Ottava edizione del progetto pubblico di Street Art e Urban Art nelle piazze e nei cortili della città di Como. Artisti contemporanei invadono la città di Como con sculture e installazioni urbane in dialogo con gli spazi pubblici della città. StreetScape in programma fino al 17 novembre 2019, è un progetto itinerante che intende far riflettere sulle nuove possibilità di interazione tra l’arte contemporanea e il tessuto urbano della città, che per l’occasione ospita opere, installazioni e sculture in rapporto con l’estetica dei luoghi.“

Continua la Rassegna Gastronomica Selvatica organizzata da Confcommercio Como per i ristoranti associati. Fino al 17 novembre 2019 una manifestazione nata con l’obiettivo di incentivare il consumo consapevole dei prodotti della nostra terra con particolare riferimento a quella parte del pescato meno noto, cacciagione e prodotti spontanei delle nostre valli. L’utilizzo di questi prodotti rappresenta una scelta sostenibile a bassissimo impatto ambientale, volta a rivalutare il vero prodotto locale”. Sarà presente in ogni ristorante un piatto o un menù che rispecchierà la stagionalità e che il territorio propone: pescato, erbe, prodotti del bosco.

Dopo il grande successo di Ti voglio bene, il libro di poesie nato dal web che ha conquistato classifiche e #Ti Amo (Mondadori), una raccolta di versi semplici, potenti, dritti al cuore, il caso editoriale torna in libreria. Domenica 10 novembre, alle 17.30, Francesco Sole presenta Per te - Mondadori. Denny è il più grande rapper italiano, bello e maledetto, genio e sregolatezza. Denny ha successo, soldi, donne, case e feste, eppure la sua esistenza è vuota, un guscio senza vita. Zoe è una giovane ragazza non vedente che vive in compagnia delle parole delle sue poesie. Eppure, nonostante le parole, la sua vita è spenta come quella di Denny. Due esistenze lontane, diverse e apparentemente inconciliabili vengono fatte incrociare dal destino.

E infine... i Mercatini

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura. Sabato 9 novembre 2019: piazza San Fedele: mercatino dell'artigianato; via Mentana 5: mercato coperto, mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi; Rebbio: mercato agricolo prodotti locali biologici.