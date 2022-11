Como, per Natale i negozianti inventano la "via dei ciclamini"

Piccoli vasi di ciclamini rossi lungo la strada per abbellire, in perfetto clima natalizio, via Collegio dei Dottori. E' la bella iniziativa spontanea di un gruppo di negozianti. Le attività che hanno aderito sono Il Tramezzino, Punto Uomo, Renata Music, La Città del Sole, Francesca Biancheria e La Risuolatrice.

"Siamo una piccola via trasversale - ha spiegato Susanna Padovese della tramezzineria veneta - e per dare un po' di colore abbiamo improvvisato questa iniziativa. I vasi dei fiori sono fatti con i barattoli del tonno che usiamo per fare i tramezzini. L'idea è piaciuta e hanno aderito quasi tutto. Con poco siamo riusciti ad abbellire la via per il periodo di Natale". La cosa curiosa spiega Padovese è che "questi piccoli vasi con i fiori così carini sembrano essere anche un buon deterrente per i padroni che portano i cani a fare la pipì".

Nella foto da sinistra: Davide Dotti, Livio Soldati, Giovanna Conenna e Susanna Padovese