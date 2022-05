Como, Ralph Lauren apre al posto della libreria Mondadori

Con ogni probabilità aprirà a luglio, in tempo per beneficiare della corsa ai saldi: in via Vittorio Emanuele, in centro storico a Como, arriva il negozio Polo Ralph Lauren. Un altro negozio di abbigliamento mono marca si prende un pezzetto di quello che è un vero e proprio centro commerciale naturale a cielo aperto, vale a dire la città murata. Il negozio apre i battenti in quella che per tanti anni è stata la sede della libreria Mondadori. Dunque, la principale via dello shopping conferma e consolida la sua vocazione di strada "della moda", perdendo un'altra occasione per ospitare un tipologia merceologica diversa dall'abbigliamento.

I lavori per la realizzazione del nuovo punto vendita comasco di Ralph Lauren sono iniziati il 26 aprile. Il cartello affisso alla vetrina oscurata riporta come data di fine lavori il 1° luglio 2022.