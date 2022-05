Chiude l'edicola di via Boldoni, ma è solo un arrivederci: riaprirà con un nuovo titolare

Un'altra edicola che chiude? Non è esattamente così. E' vero, l'edicola di via Boldoni ha chiuso, ma solo temporaneamente. L'edicolante Franco Puglia, che gestiva da quando la rilevò dal mitico Giuseppe Rondinelli nel 2017, ha sostanzialmente deciso di smettere questo lavoro. "E' obbiettivamente un lavoro faticoso - ha detto a QuiComo - e a essere sinceri sono davvero stanco, quindi ho deciso di cederla".

Dunque, niente panico: il centro storico non perde un'altra storica edicola. Quella di via Boldoni riaprirà nelle prossime settimane con un nuovo edicolante.