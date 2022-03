Censimento degli ucraini residenti a Cantù: "Per capire chi può ospitare profughi connazionali"

Il Comune di Cantù ha fatto sapere con una nota stampa che "al momento, sono in corso d’opera il censimento e il contatto di cittadini ucraini residenti nel canturino, con lo scopo di verificare l’eventuale disponibilità ad ospitare connazionali in fuga dalla guerra".

Per agevolare il più possibile il censimento e sostenere la popolazione ucraina in questo momento particolarmente delicato, sono attivi i numeri telefonici dell’Ufficio Servizi Sociali: 031.717416 - 031.717324 - 031.717317 contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

I cittadini ucraini che intendono mettere a disposizione temporaneamente alloggi e appartamenti a favore di esuli, nonché ospitarli nelle proprie abitazioni, possono quindi comunicare la loro disponibilità. In alternativa, è possibile inviare email a servizi.sociali@comune.cantu.co.it indicando i dati essenziali (nome, cognome, indirizzo di residenza, contatto email e telefonico).

Per coordinare al meglio la solidarietà e l’eventuale ospitalità da parte di cittadini italiani, il Comune è in attesa della definizione di un Protocollo di Accoglienza da parte del Governo centrale, in queste ore in fase di studio.