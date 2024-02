Carnevale Canturino, vince il buon senso: i disabili entrano gratis

Inizialmente, l'associazione Carnevale Canturino aveva richiesto alle persone disabili di inviare una mail con la propria Disability card o altro documento che attestasse il diritto a facilitazioni. Questo avrebbe permesso loro di ottenere una riduzione sul prezzo del biglietto di ingresso, mentre l'accompagnatore avrebbe dovuto pagare il biglietto intero. Tuttavia, l'amministrazione comunale di Cantù e altre organizzazioni hanno ritenuto che questa soluzione non fosse sufficiente per garantire l'accesso equo alle persone disabili. Di conseguenza, l'associazione Carnevale Canturino ha deciso di modificare la politica di accesso per consentire alle persone disabili di accedere gratuitamente alle sfilate.

Accordo con l'amministrazione comunale

Dopo un incontro con il Sindaco e l'Assessore, è stato raggiunto un accordo per le prossime sfilate del 17 e 25 febbraio. L'amministrazione comunale coprirà il costo del biglietto per le persone disabili, consentendo loro di accedere gratuitamente alle sfilate.

Accreditamento

Le persone disabili che desiderano assistere alle sfilate devono accreditarsi preventivamente inviando una mail all'indirizzo fornito, entro un certo termine, allegando il documento che attesti la disabilità. In questo modo, otterranno l'accesso gratuito alla sfilata.

Biglietti e ingressi

I biglietti gratuiti saranno disponibili presso la sede della Pro Cantù, nelle date e negli orari specificati nel testo. È importante notare che la disponibilità di ingressi è contingentata per disposizione della Prefettura, quindi è consigliabile accreditarsi in anticipo per garantire l'accesso.