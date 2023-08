Temporali e attacchi informatici: ecco perché i lampioni di Cantù erano impazziti

Tante le segnalazioni al Comune di Cantù che hanno lamentato negli scorsi giorni malfunzionamenti dei lampioni. Si accendevano fuori orario o talvolta si spegnevano di notte. L'amministrazione comunale ha reso noti i motivi. "A seguito delle attivazioni fuori orario e delle mancate accensioni riscontrate nei giorni scorsi e segnalate da numerosi cittadini - si legge nella nota stampa diffusa il 12 agosto 2023 - è stato contattato il gestore del sistema di pubblica illuminazione. Nello scusarsi per il disagio, la società spiega che gli ultimi temporali hanno danneggiato le antenne che governano le accensioni di alcuni punti luce, per i quali è in corso la sostituzione. Giovedì 3 agosto, inoltre, un provider sul quale è appoggiato il sistema di telecontrollo è stato vittima di un attacco informatico. Il ripristino delle informazioni perdute è in fase di completamento. Si precisa che nessun costo aggiuntivo verrà attribuito all’Ente comunale e ai cittadini, in quanto il canone è indipendente dal consumo effettivo registrato".