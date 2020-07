United Rockers for Joshua! Ecco il super video benefico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di QuiComo

Joshua Blues Club e Millennium 82 presentano: UNITED ROCKERS FOR JOSHUA! L’8 giugno il Joshua Blues Club ha riaperto i battenti tornando ad essere quel punto di ritrovo tanto amato a Como e provincia. Le menti dietro al locale non si sono fermate nemmeno nel pieno dell’emergenza Covid-19 e, in stretta collaborazione con l’associazione Millennium 82, sono oggi felici di presentarvi il nuovo collettivo United Rockers for Joshua! Meta per gli amanti della musica dal vivo, a seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus il Joshua Blues Club ha dovuto interrompere la sua programmazione. La chiusura imposta dal lockdown ha portato ad una conseguente mancanza di introiti e a difficoltà legate alle spese di gestione del locale e ad adempimenti amministrativi indifferibili. Non di meno, la chiusura forzata ha portato a cedimenti sul piano emotivo.

A quanti di voi non mancano i concerti? Quale luogo di aggregazione consolidato, casa per molti, vi chiediamo di aiutarci a sostenere l’associazione del Joshua Blues Club con un piccolo contributo alla campagna di raccolta fondi a questo link: gofundme.com/f/yhnyh-joshua-blues-club Vogliamo continuare ad essere il vostro punto di riferimento. Vogliamo continuare ad offrirvi il meglio della musica locale e internazionale. Per rendere concreta la ripartenza del Joshua. Per tutti questi motivi, 26 artisti della scena indipendente italiana e portoghese hanno realizzato la cover di “Rock And Roll All Nite” dei Kiss, il cui video ufficiale uscirà il prossimo 1 luglio. UNITED ROCKERS FOR JOSHUA: Voce Hervé Peroncini - The Peawees Fabrizio Faz La Rocca - Faz Waltz Irene Viboras - Viboras Gino Formy Formica - The Rubber Room Roberto Temporal Rob Ottolini - Temporal Sluts Alberto Artioli - Lester Greenowski Nadia Lanfranconi Luca Il Metius Mattioli - The Midnight Kings Massimiliano Porro - The Leeches Beatriz Rodrigues e Ricardo Ramos - The Dirty Coal Train Chitarra Walter Franchi Tommaso Salerno Filippo DallInferno Silvio Mason - Succo Marcio Tommaso Bianchi Mauro Settegrani Basso Marco Camps Campoli - Succo Marcio Stefano Dusk Morresi - Dusk Silvia La Zebra Zanin - Boogie Spiders Batteria Mirko Soncini Cori Olly Riva Alessio Senesi - Succo Marcio Luciano Guazzoni Dorella Fallanca Elena Anna Giudici

Gallery