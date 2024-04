Sulla Statale 36 ha aperto un mega negozio di sport: 3500mq, tre piani e 100mila articoli in vendita

Affacciato sulla Statale 36 è stato inaugurato un megastore su tre piani dedicato agli appassionati dello Sport in quello che era uno dei simboli del Design in Brianza. Nuova vita per l'ex 100 firme, il Palazzo del Mobile che affaccia sulla Valassina: una posizione molto comoda anche per chi arriva dal canturino o dell'erbese per cui la statale resta una delle strade maggiormente utilizzate per ogni spostamento. La struttura si è trasformata da Palazzo del Design a cittadella dello sport grazie all'imponente operazione di ristrutturazione e allestimento firmata dal marchio DF Sport Specialist.

Il gruppo - che conta una ventina di punti vendita - inaugura il nuovo negozio e l'apertura al pubblico è prevista per venerdì 19 aprile, alle 9.30. L'area, come iportano i colleghi di MonzaToday, conta una superficie di 3500 mq di vendita e si estende su tre piani con circa trecento parcheggi e 100mila articoli sportivi esposti in vendita. Nel nuovo punto vendita lavoreranno 50 dipendenti con 18 nuove assunzioni per un gruppo che conta su 500 collaboratori. Particolarissimi gli interni: A Lissone la montagna non c’è ma grazie allo studio degli interni e agli allestimenti, nel nuovo mega store l’esperienza della quota diventa una suggestione e il sistema di scale mobili fino al terzo piano richiama il concetto di salita in montagna. E all’interno c’è una parete di arrampicata che si sviluppa per tutta l’altezza dell’edificio, tutto intorno e sotto le scale mobili dei video wall con diverse proiezioni permettono di immergersi nel mondo dello sport. E la montagna si intravede infine in lontananza, all’orizzonte, al di là della Valassina dove svettano le catene montuose che si riflettono al tramonto sulle vetrate esterne. C'è anche un ascensore panoramico.

Da Palazzo del Mobile a Palazzo dello Sport

L'ex Palazzo del Mobile è stato acquistato dalla famiglia Longoni nel 2019 con l'intento di riportare in vita un'icona architettonica e allo stesso tempo di trasformarlo in un nuovo punto vendita DF Sport Specialist, caratterizzato da dimensioni e visibilità completamente diverse rispetto agli altri negozi del brand. "Con questa decisione coraggiosa e visionaria, Sergio Longoni, il fondatore di DF Sport Specialist, ha creato un’operazione di grandi dimensioni, sia per la riqualificazione architettonica e urbanistica che è stata effettuata, sia per il valore simbolico di questo palazzo che dà contenitore del mondo del design diventa il Palazzo dello Sport" spiegano dal marchio.