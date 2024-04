A chi appartiene davvero Villa Matilda, la dimora dei Ferragnez sul Lago di Como

Meno di un anno fa, nel luglio 2023, Chiara Ferragni e Fedez trascorrevano il primo weekend a Villa Matilda, la lussuosa dimora sul Lago di Como a Pognana Lario acquistata nel gennaio dello stesso anno. Abbiamo avuto modo di ammirare la villa da sogno, a picco sull'acqua e con la piscina a sfioro, gli arredi del giardino molto raffinati e anche gli interni degni di una dimora di lusso: tutto è stato curato nei dettagli. E sono stati proprio i Ferragnez a aprire le porte della loro casa postando delle incredibili foto sui social. Non è sfuggito il nome che la famiglia ha voluto dare alla loro nuova villa: si chiama Villa Matilda. Il nome è un omaggio alla cagnolina di Chiara che purtroppo è morta proprio lo scorso 29 luglio.

A chi appartiene la Villa sul Lago di Como

Ora che la seperazione tra i due sembra essere arrivata a un punto di non ritorno ci si domanda che fine faranno sia la villa sul lago che il mega attico a Milano (da 750 metri quadri), anche quello appena acquistato. A chi appartiene davvero Villa Matilda? A svelarlo il settimanale Oggi: l’imprenditrice digitale sarebbe titolare del bene milanese, mentre il rapper di quello nel comasco che varrebbe 5 milioni di euro. Il settimanale aggiunge il dettaglio riguardante la proprietà degli immobili, ripercorrendo la loro storia partendo dal momento in cui tutto sembrava andare bene: "I follower lievitano, gli sponsor pure, case e conti centuplicano", si legge: "Sino al mega attico di 750 mq (di Chiara), la villa sul Lago di Como (di Fedez)". Al particolare sulla presunta titolarità dei due beni, dunque, uno in capo all'imprenditrice e l'altro al marito, il servizio di Oggi aggiunge anche le due versioni su chi avrebbe lasciato chi, come riporta anche Today: "Il cantante se ne va di casa (racconta Chiara), viene cacciato (giurano gli amici) e lui prende casa in piazza Castello, 400 metri quadri nel cuore di Milano per essere vicino ai figli". Figli che adesso sono a Dubai con mamma, lontani da papà che - ha raccontato - vuole portarli spesso a Rozzano perché conoscano al meglio le origini della loro famiglia paterna.