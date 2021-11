Lo strano fumo "infuocato" dell'inceneritore di Como? Solo un effetto ottico (video)

Un alto pennacchio di fumo che sembra incendiarsi nella parte alta. E' quanto sembra essere ripreso dal video girato con il telefonino da un lettore di QuiComo lunedì 1° novembre 2021.

Il video riprende il fumo che fuoriesce dalla ciminiera dell'inceneritore di Como, situato in località La Guzza. Il filmato è stato realizzato dalla collina dei Padri Somaschi ad Albate, zona via Acquanera. Il cittadino si è allarmato ha chiesto alla nostra redazione di effettuare una verifica per capire se si trattasse di qualcosa di insolito e potenzialmente nocivo per la salute.

Gli esperti di Acsm-Agam hanno visionato il filmato e hanno potuto affermare che si tratta, sostanzialmente, di un effetto ottico provocato dalla particolare luce naturale del sole in quel momento della giornata. Infatti, il video è stato girato poco prima dell'imbrunire. Da un secondo filmato si capisce come l'insolita iridescenza si accentua ulteriormente quando il sole è ancora più basso sull'orizzonte.