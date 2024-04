Como, cinghiali vicino alle case: residenti preoccupati

Si moltiplicano le segnalazioni di presenza di cinghiali vicino ai centri abitati e lungo le strade. L'ultima giunta in redazione arriva da una lettrice della zona residenziale di via Scalini a Como. Secondo quanto raccontato dalla cittadina nella mattinata di venerdì 5 aprile 2024 circa una quindicina di cinghiali si aggiravano in cerca di cibo, setacciando l'area erbosa scoscesa a ridosso delle abitazioni.