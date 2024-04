Carimate assediata dai ladri: sono spavaldi e spaccano le telecamere

Non dormono sonni tranquilli i residenti di Carimate. Come potrebbero, visto la raffica di furti che sta flagellando la zona? L'ultimo raid i ladri lo hanno compiuto la sera del 1 aprile. Non era neanche tarda notte, ma erano circa le 20.

Raffica di colpi in una sera

Prima i furti e tentati furti in via del Faggio (almeno due le ville prese di mira), poi poco dopo in via del Golf altre 4 residenze. In qualche caso i ladri sono fuggiti dopo avere danneggiato reti o vetri, in qualche altro caso sono riusciti a portare via oggetti preziosi. Quasi sempre hanno agito mentre in casa c'erano le luci accese. In un caso i ladri hanno mostrato molta spavalderia e calma, quasi avessero la certezza di non essere presi: sono passati davanti alla telecamera di sorveglianza di una villa, si sono coperti leggermente la testa per non essere inquadrati direttamente in viso, e poi hanno spaccato la telecamera buttandola. Un altro proprietario di un'altra casa sentendo i cani lamentarsi ha guardato in giardino dalla finestra e proprio in quel momento uno dei malviventi si è accorto della sua presenza ed è fuggito.

Allarme tra i residenti: ronde per controllare la zona

Tra i residenti dilaga l'allarme per l'acuirsi del fenomeno criminale che sta flagellando i quartieri dove sorgono le ville. In almeno uno di questi quartieri è stata creata una chat per avvisarsi reciprocamente di furti o presenza di persone sospette. "Tre di noi hanno deciso di effettuare delle ronde - spiega un residente - perché non se ne può più. E pensare che fino a pochi anni fa qui si poteva lasciare le porte aperte e stare comunque tranquilli. Invece adesso questi ladri entrano in casa quando c'è gente dentro, perché sanno che se una casa ha le luci spente forse è una casa vacanza e dentro non c'è niente da rubare. Mentre se vedono le luci accese sanno che qualcosa da rubare sicuramente c'è. Aspettano l'ora di cena, quando magari le famiglie sono a tavola, così posso entrare nelle camere da letto e rubare orologi e gioielli".