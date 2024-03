I pannelli CoeLux a Palazzo Reale: quando l'Innovazione illumina Cézanne e Renoir

Nella splendida cornice di Palazzo Reale a Milano, si svela una mostra che celebra due giganti dell'Impressionismo, Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir, attraverso un'esposizione che non solo esalta la loro maestria artistica ma anche l'innovazione tecnologica. Fino al 30 giugno, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza visiva unica, resa possibile dall'uso rivoluzionario dei pannelli luminosi CoeLux, l'azienda comasca con sede nel polo tecnologico ComoNExT di Lomazzo.

Conosciuti per la loro capacità di riprodurre l'esperienza del sole e del cielo in spazi chiusi, i pannelli CoeLux hanno trovato una nuova, straordinaria applicazione. L'obiettivo di Paolo Di Trapani e del suo team, da sempre, è stato quello di unire arte e scienza per creare un'illuminazione che potesse ricreare fedelmente la luce naturale, fondamentale per la comprensione e l'apprezzamento delle opere d'arte. Oggi, questa tecnologia si inserisce perfettamente nel contesto dell'esposizione dedicata a Cézanne e Renoir, arricchendo la percezione dei capolavori esposti.

La mostra si distingue non solo per l'eccellenza delle opere in esposizione, che raccontano le traiettorie artistiche e personali di Cézanne e Renoir, ma anche per il modo in cui la luce dei pannelli CoeLux valorizza ogni dettaglio, ogni pennellata, permettendo ai colori di vibrare come sotto il cielo aperto. Questa scelta curatoria rappresenta un omaggio alla continua ricerca dell'innovazione che ha caratterizzato la carriera dei due artisti, famosi per le loro indagini sulla luce e il colore.

Un esempio emblematico dell'efficacia di questa tecnologia è l'allestimento dedicato agli atelier dei due pittori. Basandosi su accurati studi dei laboratori artistici di Cagnes-sur-Mer per Renoir e del Jas de Bouffan per Cézanne, la mostra ricrea gli ambienti di lavoro in cui i maestri hanno creato alcune delle loro opere più famose. Grazie ai pannelli CoeLux, è possibile osservare come la luce naturale interagisca con gli oggetti, le superfici e i colori, proprio come avrebbe fatto nella realtà, offrendo una comprensione più profonda del processo creativo degli artisti.

Quest'uso innovativo della luce artificiale, che simula così fedelmente la luce naturale, sottolinea il legame indissolubile tra arte, scienza e tecnologia. La collaborazione tra i curatori della mostra e CoeLux dimostra come la tecnologia possa servire l'arte, arricchendo l'esperienza del visitatore e offrendo nuove prospettive sulle opere esposte.