"Rapinese peggio del covid: ci ha tolto il lavoro senza motivo"

"Rapinese ha fatto peggio del covid. In pandemia c'era un motivo valido per non lavorare, ma in questo caso proprio non c'è". A parlare sono alcuni giostrai del luna park di Muggiò che erano in centro città in occasione della protesta itinerante per chiedere al sindaco Alessandro Rapinese di tornare sui suoi passi e autorizzare il luna park su tutti i soliti 20mila metri quadrati di superficie nel piazzale di Muggiò. Una protesta che non sortirà alcun risultato vista la fermissima posizione del sindaco ribadita anche in consiglio comunale.

Ma i giostrai non si danno per vinti e affermano: "La partita non è chiusa". Infatti, secondo loro c'è ancora margine per poter vincere in ambito legale e costringere il sindaco a fare dietro front. Dalla loro, dicono, hanno innanzitutto la Costituzione: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". E aggiungono: "Per la legge noi svolgiamo una funzione sociale".