Prestino all'alba: spazzatura sparsa ovunque

Rifiuti sparsi ovunque lungo la strada. E' sucesso in via D'Annunzio a Como (nel quartiere di Prestino) questa mattina all'alba (5 aprile 2024). Il video girato da un lettore di QuiComo mostra la spazzatura sparsa, verosimilmente a causa della rottura di qualche sacco dell'immondizia trasportato da furgone della nettezza urbana. Secondo il lettore, infatti, non sarebbe la prima volta che dal cassone del camion dei rifiuti, pieno zeppo, cada qualche sacco in strada che poi si rompe. Il passaggio delle auto e il vento fanno poi il resto nello sparpagliare i rifiuti.