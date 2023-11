Nasce il "quartiere dello sport", Rapinese: "Subito al lavoro per realizzare la piscina"

Una cosa è certa, quale che sia il futuro di Muggiò, ci sarà una piscina olimpionica. La giunta del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha approvato il cosiddetto "quadro esigenziale" dell'area di Muggiò, vale a dire il documento che stabilisce gli obbiettivi dello sviluppo urbanistico dell'area. Da quanto si legge nella delibera e nella relazione illustrativa allegata, viene cestinata definitivamente la definizione di "cittadella dello sport" che appare, invece, sostituita dal "quartiere dello sport". Due le alternative possibili per la sua realizzazione (la prima contempla il maxi finanziamento proveniente dal Pnrr). Vediamo nel dettaglio quali potranno essere i due possibili sviluppi.

Alternativa 1

Piscina Olimpionica: Il quartiere includerà una nuova piscina olimpionica con due vasche esterne all'aperto.

Centro Federale degli Sport del Ghiaccio: Questa struttura comprenderà diversi elementi (con capienza di 4500/5000 spettatori).

Arena del Ghiaccio: Dotata di una pista regolamentare, adattabile per diverse attività sportive e culturali come pallacanestro e pallavolo.

Palazzetto del Ghiaccio: Con una pista regolamentare per l'allenamento, oltre a due piste da curling.

Uffici Amministrativi: Sede degli uffici della federazione sportiva.

Foresteria: Un'area dedicata all'alloggio.

Parcheggi: Saranno disponibili nuovi parcheggi a raso per atleti e addetti.

Autosilo Multipiano: Un parcheggio multipiano sarà situato sul sedime dell'impianto natatorio esistente, a servizio degli impianti sportivi.

Viabilità Interna: Sarà presente una rete viaria interna all'area interessata dalla realizzazione dei nuovi impianti.

Passaggio Pedonale Aereo: Verrà realizzato un passaggio pedonale aereo sulla Via Canturina per collegare gli impianti sportivi, con particolare attenzione alla massima accessibilità per le utenze fragili.

Area a Verde con Piazza: Sarà presente un'area verde con una piazza e spazi di aggregazione, con connessioni ciclopedonali tra i vari impianti.

In sintesi, il quartiere dello sport sarà un complesso ben organizzato, progettato per ospitare una vasta gamma di attività sportive e culturali, con attenzione sia alle infrastrutture che agli spazi verdi e alle connessioni pedonali.

Alternativa 2

Piscina Olimpionica: Una nuova piscina olimpionica completa di due vasche esterne all'aperto.

Autosilo Multipiano: Sarà presente un autosilo multipiano al servizio degli impianti, situato sul sedime dell'impianto natatorio esistente.

Palazzetto dello Sport: Una nuova struttura dedicata allo sport, con possibilità di ospitare attività come pallacanestro, pallavolo e ginnastica.

Parcheggi: Saranno disponibili nuovi parcheggi a raso per atleti e addetti.

Viabilità Interna: Una rete viaria interna all'area interessata dalla realizzazione dei nuovi impianti sarà presente.

Palazzetto del Ghiaccio: Una struttura per la pratica di sport su ghiaccio, come hockey e curling, con piste regolamentari (capienza 1500 spettatori).

Passaggio Pedonale Aereo: Sarà realizzato un passaggio pedonale aereo sulla Via Canturina per collegare gli impianti sportivi, con particolare attenzione alla massima accessibilità per le utenze fragili.

Area a Verde con Piazza: Una zona verde con una piazza e spazi di aggregazione, con connessioni ciclopedonali tra i vari impianti.

In sintesi, il quartiere dello sport sarà un complesso diversificato con strutture adatte a una varietà di discipline sportive, offrendo anche spazi dedicati alla socializzazione e all'aggregazione. La presenza di parcheggi, viabilità interna e un passaggio pedonale aereo indica una progettazione attenta alla praticità e all'accessibilità.

"Un nuovo quartiere"

Per il sindaco Rapinese si tratta della nascita di un vero e proprio quartiere: "Sarà il più vivibile della città, con oltre 100mila metri quadrati di salute, e unirà indissolubilmente Muggiò ad Albate e Camerlata". Con l'approvazione del "quadro esigenziale" Rapinese ritiene di avere messo a tacere definitivamente l'opposizione per quanto riguarda la questione della piscina: "Possibile che l'opposizione non abbia ancora capito che sottovalutarmi le è stato e le sarà sempre fatale?".

Come si evince dalle tavole illustrative, le due alternative possibili hanno in comune la realizzazione di una piscina olimpionica. Rapinese assicura che "ci metteremo subito al lavoro per la sua realizzazione e se arriveranno i finanziamenti del Pnrr procederemo con la prima alternativa, in caso contrario con la seconda".