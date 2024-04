Acqua San. Bernardo: partono i playoff. Tutte le info sui biglietti per i quarti di finale

È arrivato il momento decisivo della stagione: l'inizio dei playoff. Domenica 5 maggio alle ore 18:00 e martedì 7 maggio alle 20:30, l'Acqua S.Bernardo affronterà sul parquet del PalaFitLine di Desio la Gesteco Cividale nelle prime due gare dei quarti di finale del tabellone oro. Ecco tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti e i prezzi per chi sceglierà di acquistare lo speciale che Pack che consentirà di vivere dal vivo entrambe le partite a un prezzo speciale.

PROGETTO CASCINA CRISTINA

Per confermare e rafforzare il proprio sostegno al progetto Cascina Cristina, per ogni biglietto e pack venduto durante i playoff Pallacanestro Cantù devolverà 1€ ad Abilitiamo Autismo Onlus.

PRELAZIONE ABBONATI

Tutti gli abbonati avranno la possibilità di acquistare in anticipo i biglietti nei tre giorni di prelazione esclusiva, a partire da martedì 30 aprile. L'acquisto sarà sempre possibile online su VivaTicket oppure nella biglietteria della sede di via Como 216, nei giorni di martedì 30 e giovedì 2 maggio dalle ore 17:00 alle 19:30. Per usufruire della scontistica per gli abbonati, durante la fase di acquisto sarà necessario inserire il codice T-LITE, presente sul retro delle tessere. Chi non riuscirà ad acquistare il proprio biglietto con questi metodi, può scrivere una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com a partire da lunedì 29 aprile per prenotare il proprio titolo di ingresso.

VENDITA NON ABBONATI

La vendita liberà partirà invece da venerdì 3 maggio, sempre online su VivaTicket e in sede a Cantù dalle ore 17:00 alle 19:30 di venerdì o sabato 4 maggio dalle ore 10:00 alle 12:30. La biglietteria del PalaDesio aprirà domenica 5 maggio alle ore 16:30 e lunedì 7 maggio alle 19:00.

LINK DI ACQUISTO

Attivi dalle ore 10:00 di lunedì 30 aprile PLAYOFF PACK: https://www.vivaticket.com/it/ticket/acqua-s-bernardo-cantu-playoff-pack/234684 GARA 1: https://www.vivaticket.com/it/ticket/gara-1-acqua-s-bernardo-cantu-ueb-gesteco-cividale/234683 GARA 2: https://www.vivaticket.com/it/ticket/gara-2-acqua-s-bernardo-cantu-ueb-gesteco-cividale/234682

PREZZI PER GLI ABBONATI

Prezzi Pack 2 partite - (Gara 1 e Gara 2)

II Anello e Curva € 13,00 – € 10,00*

Gradinata I Anello € 18,00 – € 14,00*

Tribuna I Anello € 25,00 – € 20,00*

Parterre € 50,00 (acquistabili solo in biglietteria)

Prezzi 1 partita - (Gara 1 oppure Gara 2)

II Anello e Curva € 10,00 – € 8,00*

Gradinata I Anello € 14,00 -€ 11,00*

Tribuna I Anello € 20,00 – € 16,00*

Parterre € 40,00 (acquistabili solo in biglietteria)

PREZZI PER I NON ABBONATI

Prezzi Pack 2 partite (Gara 1 e Gara 2)

II Anello e Curva € 22,00 – € 17,00*

Gradinata I Anello € 30,00 -€ 25,00*

Tribuna I Anello € 42,00 – € 35,00*

Parterre € 83,00 (acquistabili solo in biglietteria)

Prezzi 1 partita (Gara 1 oppure Gara 2)

II Anello e Curva € 14,00 – € 10,00*

Gradinata I Anello € 20,00 -€ 15,00*

Tribuna I Anello € 25,00 – € 20,00*

Parterre € 52,00 (acquistabili solo in biglietteria)

*I ridotti sono validi per gli Under 14 e gli Over 70.