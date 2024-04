Serie A2: test positivo per l'acqua S.Bernardo. Battuta Treviglio nell'amichevole pre-playoff

Ultimo test prima dei playoff per l’Acqua S.Bernardo Cantù, che questo pomeriggio al PalaPreapli di Seveso ha affrontato uno scrimmage con Treviglio. Nella partita amichevole, giocata a porte e con tabelloni azzerati a ogni quarto, i biancoblù hanno sconfitto Treviglio con il punteggio totale di 87-71.

Partenza decisa da parte di entrambe le squadre, schierate con i rispettivi quintetti titolari, che danno vita a un primo quarto intenso ed equilibrato, non a caso chiuso in parità sul 17 a 17. Nel secondo parziale sale di livello in tutte e due le metà campo l’Acqua S.Bernardo, che prende il largo trascinata da un Cesana già in doppia cifra. Imponendosi 25-10.

Nel terzo quarto il ritmo ragionevolmente si abbassa e i due allenatori allungano le rotazioni, cercando anche soluzioni alternative di gioco e nei quintetti. Ne approfittano gli ospiti che, grazie anche a una maggiore precisione ai liberi, vincono la frazione di misura 19-23.

L’ultimo periodo continua sulla falsariga del precedente, con minutaggi equamente distribuiti in tutti e 10 i canturini a referto, con Nwohoucha rimasto a riposo precauzionale dopo il problema al polpaccio che lo aveva costretto a saltare l’ultimo turno di campionato. I biancoblù riescono comunque a vincere anche l’ultimo quarto, con un convincente allungo nel periodo centrale trascinati ancora dalle triple di un ispirato Cesana, chiudendo così avanti nel punteggio complessivo della partita.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 87 – 71 (17-17, 25-10, 19-23, 26-21)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 11, Berdini 8, Nikolic 4, Tarallo 5, Bucarelli 8, Hickey 8, Burns 12, Moraschini 2, Young 10, Cesana 19.

Gruppo Mascio Treviglio: Packer 20, Giordano 3, Vitali 6, Harris 16, Cerella, Falappi, Sacchetti 7, Guerci, Guariglia 11, Miaschi 8.