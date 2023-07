Coppa Lombardia Mtb, Davide Violi vince la Intelvi Bike

Il caldo l’ha fatta da padrone alla seconda edizione dell’Intelvi Bike, ma non ha minimamente spento l’entusiasmo degli oltre 150 partecipanti alla gara, che oltre a fare parte della Coppa Lombardia Mtb era chiamata ad assegnare i titoli regionali Marathon. A San Fedele Intelvi tanti sono stati i biker presentatisi al via e a tutti bisogna fare un plauso considerando le altissime temperature. Sul difficile percorso disegnato intorno al lago lariano, 61 km per un dislivello di 2.200 metri, la vittoria è andata a Davide Violi (Bike and Fun Team) che ha tagliato il traguardo dopo 3h22’59”, un tempo che la dice lunga su quanto la temperatura abbia influito sulla fatica dei partecipanti. Il suo successo è stato nettissimo, con Thomas Bormolini (Team Spacebikes) secondo a 4’44” e Giorgio Redaelli (Lissone Mtb) terzo a 5’32”.

Fra le donne prima posizione per Chiara Mandelli (Team Spacebikes) in 4h08’38” con Simona Mazzucotelli (Gs Massì Supermercati) a 40’39” e Simona Beretta (Wet Life-Velolario) a 42’22”. Questi i nuovi campioni regionali: Riccardo Avogadro (Bonfanti Racing Team/UN), Riccardo Panizza (Team Comobike/EL), Lorenzo Salghetti (Rosola Bike/ELMT), Davide Violi (Bike and Fun Team/M1), Stefano Bonacina (Wet Life-Velolario/M2), Giorgio Redaelli (Lissone Mtb/M3), Luca Paniz (Lissone Mtb/M4), Alessandro Piermarteri (Bicitime/M5), Claudio Luccardini (Master Team/M6), Baldassare Mangerini (Monticelli Bike/M7), Simona Mazzucotelli (GS Massì Supermercati/DE), Simona Beretta (Wet Life- Velolario/W1), Chiara Mandelli (Team Spacebikes/M3). Per gli organizzatori del Team Bike Valle Intelvi c’è la consapevolezza di aver onorato al meglio l’organizzazione di un evento importante come il campionato regionale, grazie anche all’appoggio delle autorità comunali, degli enti di zona, delle varie associazioni e sponsor che hanno dato una mano nell’allestimento della giornata, come ad esempio la Croce Rossa Italiana presente con la sua tenda nella zona d’arrivo. Appuntamento al prossimo anno, per quella che è già diventata una classica.