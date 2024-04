E' morto Eugenio Molinari, leggenda lariana della motonautica mondiale

Nella notte si è spento Eugenio Molinari, una leggenda delle acque libere, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e della nautica che sarà difficile colmare. Aveva 88 anni. Molinari, noto per essere l'uomo più veloce del mondo in acque libere (quando si correva senza interruzione della navigazione ordinaria), ha trascorso quasi mezzo secolo dominando le competizioni più dure e prestigiose del settore. Costruttore e pilota straordinario, ha iniziato a costruire barche nella falegnameria del nonno a soli 14 anni, aprendo la strada a una carriera eccezionale.

Il suo palmares vanta 72 record mondiali e numerose vittorie, tra cui il campionato del mondo F12 entrobordo e quattro campionati europei. Ha stabilito tempi record in gare celebri come il Giro del Lario, che ha vinto per ben otto volte.

Oltre ai suoi successi sportivi, Molinari ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua straordinaria carriera. Ha ricevuto la medaglia d'oro per alte velocità dal Coni e è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica.

Non solo un campione dello sport, Molinari si è distinto anche come imprenditore e mecenate. Ha fondato il Team Eugenio Molinari e organizzato il "Giro del Lario" per promuovere lo sport motonautico e attirare turisti sulle rive del Lago di Como.

Molinari ha dedicato la sua vita alla nautica e allo sport, diventando un punto di riferimento per generazioni di appassionati. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e ammirato, ma il suo spirito e il suo contributo rimarranno indelebili nella storia della nautica e dello sport italiano.