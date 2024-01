Un esercito di atleti per la più grande gara di solidarietà comasca

Si sono da poco concluse le iscrizioni alla nuova edizione di "Dai Como – dona per lo sport!", il campionato di raccolta fondi per le società sportive del territorio lariano, sostenuto dalla Fondazione Comasca e dalla BCC di Cantù. Vincitrice finale sarà l'associazione che riuscirà a raccogliere la somma più alta nell'arco di due mesi (dall'1 marzo al 28 aprile).

Una gara di solidarietà

Come nella prima edizione, è prevista anche una classifica stilata in base al numero dei donatori coinvolti. A chi risulterà in vetta verrà consegnata la Coppa Biosonic, nuovo sponsor locale. Un terzo trofeo sarà alla fine destinato a chi avrà attivato più donatori in rapporto al numero dei propri tesserati. Ma quanti e quali saranno gli enti che si sfideranno nella nuova edizione? Le società iscritte sono 25 (numero superiore a quello dei più importanti campionati di calcio) e coprono davvero un po' tutte le discipline: da quelle individuali a quelle di squadra (calcio, basket, hockey), da quelle dal sapore global (baseball, judo, trekking) a quelle più local, storicamente radicate nel Comasco (canottaggio, nuoto, ginnastica).

Le realtà in gioco

Non mancano al nastro di partenza le associazioni protagoniste della passata edizione: in particolare il Gruppo Pattinatori mobili di Cantù e la Ultra Di, che sono state esempio di ottima strategia comunicativa. Interessante anche la presenza di new entry che allargano il cerchio geografico degli iscritti e la varietà del paesaggio associativo. A fianco di enti consolidati delle dimensioni della Pol Comense o della Canottieri Lario troviamo anche realtà più giovani e in crescita come la MTB Fun & Trails di Albavilla, nata nel 2016, o la BikEmotion di Lurate Caccivio, fondata nel 2018. Il quadro dei partecipanti è dunque dei più promettenti. L'anno scorso venne raggiunto un traguardo complessivo molto importante: più di centomila euro in donazioni. Si riuscirà a superarlo? “E' iniziato il riscaldamento per provarci - risponde Bernardino Casadei, ideatore di Dai Como.Ma al di là di ogni cifra, sarà importante la crescita interna ad ogni associazione e, di riflesso, in tutta la nostra comunità". Lo spirito con cui molti hanno aderito a questo progetto, unico al mondo, è già emerso al primo incontro previsto dal corso di promozione del dono, un'iniziativa che accompagnerà le società sportive sino all'inizio del campionato.