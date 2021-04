Giornata importantissima per il Como 1907 che oggi si giocava il passaggio in B sfidando l'Alessandria in casa. Il Como era in testa alla classifica e l'Alessandria al secondo posto, con solo un punto in meno. Si sapeva quindi che vincendo la partita il Como sarebbe passato in B automaticamente. Il primo tempo è terminato 2 a 1 per il Como con due goal di Gabrielloni e un autogoal di Tommaso Arrigoni. Nel secondo tempo il risultato resta invariato. Il Como vola in serie B per la gioia dei tifosi e di tutta la città anche se, a causa del covid, è stata autorizzata stamattina solo la presenza di un centinaio di tifosi per salutare la squadra all'ingressi dello stadio.

Queste le formazioni in campo:

Como (4-2-3-1): Facchin; Iovine, Crescenzi, Solini (dal 27' st Bertoncini), Bovolon; Arrigoni, Bellemo; Terrani (dall'11' st Daniels), Gabrielloni (dal 32' st Ferrari), Gatto (dal 32' st H'Maidat); Rosseti (dal 27' st Cicconi). A disposizione: Bolchini, De Nuzzo, Celeghin, Walker, Koffi, Castillion, Dkidak. All. Gattuso.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Mora (dall'11' st Di Quinzio), Bruccini (dal 29' st Chiarello), Gazzi (dal 19' st Giorno), Celia; Mustacchio (dal 19' st Frediani), Eusepi (dal 29' st Corazza), Arrighini. A disposizione: Crosta, Cosenza, Podda, Macchioni, Poppa, Rubin, Stanco. All. Longo.

Arbitro: Miele di Nola.