QuiComo diventa media partner del Como 1907

QuiComo è da oggi official supporter del Como 1907. Per la stagione 2022-2023 saremo media partner della società, un privilegio che contiamo di onorare con impegno e passione dando evidenza a tutti gli eventi, i risultati e le informazioni riguardanti il Como.

E' motivo di orgoglio per QuiComo legarsi a una così storica realtà. Collaborare con la principale anima sportiva del territorio è per il nostro giornale online - nato solo 2010 - un bellissimo traguardo ma allo stesso tempo una spinta in avanti che ci avvicina ancora di più ai lettori e ai tifosi e ci caratterizza ancora di più come organo d'informazione locale in stretto rapporto con la città e con la provincia. Forza Como!