Cher Ndour, sulla giovane promessa del Psg c'è anche il Como

Secondo quanto riporta la Gazzettta dello Sport, riprendendo i media francesi e in particolare FootMercato, anche il Como sarebbe sull tracce della giovane promessa del Psg. Cher Ndour, azzurrino campione d'Europa U19 del Psg, che mercoledì in coppa di Francia ha debuttato da titolare con un gol. Un biglietto da visita che avrebbe subito attirato le attenzioni di molte squadre di rango, in Serie B e anche in Europa. Tuttavia il club francese sembrerebbe intenzionato a non separarsi definitivamente dal 19enne di Brescia, padre senegalese, madre italiana.

In lizza per ci sarebbe anche la squadra di casa, il Brescia, che l'avrebbe messo nel mirino. La concorrenza però non manca. In pole position ci sarebbe la Sampdoria di Andrea Pirlo che deve perà vedersela proprio con il Como di Fabregas, oltre che con Modena e Palermo. Arrivato dal Benfica, Ndour piace anche in Portogallo, dove il centrocampista ha attivato le antenne del Braga. Il Psg, dove le coperture in quel ruolo non mancano, potrebbe quindi dare il via libera a un prestito, garantendo così al giovane talento di fare esperienza per poi valutarne l'eventuale crescita. .