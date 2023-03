Video Gol Como-Lugano 2-2, highlights e sintesi

Con la pausa nazionali i campionati sono fermi ma le società non hanno intenzione di rimanere con le mani in mano e ne hanno approfittato per fare alcuni test, utili per mantenere la forma raggiunta in questi mesi.

Tra queste compagini c’è il Como che al Sinigaglia ha affrontato il Lugano in un’amichevole terminata con il risultato di 2 a 2.

Ad aprire le marcature al 25’ ci hanno pensato gli ospiti con la rete di Sabbatini, abile a raddoppiare anche 10 minuti dopo.

I lariani non si abbattono e al 57’ accorciano le distanze con il solito Cerri, bravo a battere il portiere avversario con la specialità della casa: il colpo di testo.

Al 69’ il match torna in parità: Cutrone trova Da Cunha a rimorchio che apre il mancino e infila la sfera all’incrocio dei pali.

I ragazzi di Mister Longo torneranno in campo nel prossimo impegno di campionato sabato 1 aprile nella trasferta di Venezia.

Gli highlights pubblicati dal Como: