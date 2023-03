Amichevole di prestigio, Como e Lugano firmano il 2-2

Termina 2-2 la gara amichevole dei lariani, impegnati questa mattina, venerdì 24 marzo, al Sinigaglia con il Lugano.

Dopo i minuti iniziali di studio, ci prova Iovine ad aprire le marcature ma la sua conclusione esce sul primo palo. Di nuovo lariani pericolosi questa volta con Mancuso, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato del palo. Al 25’ è però il Lugano a passare in vantaggio con la rete di Sabbatini. Sempre Sabbatini firma il raddoppio al 34’.

Al 57’ Cerri, pescato bene in area da Arrigoni, colpisce di testa e accorcia le distanze. Al 69’ il match torna in parità: Cutrone serve Da Cunha a rimorchio che apre il mancino e piazza all’incrocio dei pali.

Un buon test per i ragazzi di Mister Longo, che torneranno in campo nel prossimo impegno di campionato sabato 1 aprile nella trasferta di Venezia.

TABELLINO

Como: Vigorito (dal 1’st Ghidotti), Odenthal (dal 1’st Di Lernia, dal 25’st Gatti), Canestrelli (dal 1’st Scaglia), Cagnano (dal 1’st Binks), Pierozzi (dal 1’st Vignali), Iovine (dal 1’st Arrigoni), Bellemo (dal 1’st Faragò), Chajia (dal 1’st Da Cunha), Parigini (dal 1’st Blanco), Mancuso (dal 1’st Cutrone), Gabrielloni (dal 1’st Cerri). A disposizione: Tremolada, Gatti, Chinetti. All: Longo

Lugano: Berbic (st Mina), Hajrizi, Espinoza (st Maslarov), Facchinetti (st Musumeci), Sabbatini, Doumbia, Nkama (st Larhzaoui), Bislimi (st Morandi), Aliseda (st Valenzuela), Arigoni, Macek (st Amirzade). All: Torti