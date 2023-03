Sampdoria-Como Women, parla de la Fuente: "Vogliamo ritrovare il sorriso"

Vigilia di campionato per il Como Women, che domani alle 12.30 scenderà in campo a Genova contro la Sampdoria, per quella che sarà la partita d’esordio nella seconda fase della Serie A 22/23. Il match si disputerà al campo sportivo ‘Tre Campanili’ di Bogliasco, a differenza della sfida dello scorso dicembre che andò in scena allo stadio Ferraris; un match cui il Como riuscì a sconfiggere le padrone di casa per 1-0. Lo stesso risultato che la Sampdoria inflisse a casa delle lariane al Ferruccio a metà settembre.

Fattore scontri diretti in perfetta parità, dunque, per due squadre che al momento sono separate in classifica da un punto soltanto. Como che ha, dunque, una lunghezza di vantaggio sulle blucerchiate, ma anche una partita in meno disputata. Infatti, la formazione genovese ha già esordito la scorsa settimana nella Poule Salvezza, rimediando una sconfitta per 3-0 in casa del Sassuolo.

Le lariane, invece, complice il turno di riposo alla prima giornata, non giocano una partita ufficiale da un mese, dalla sconfitta in casa con il Milan il 26 febbraio. Le due squadre arrivano, dunque, a questa partita in due condizioni diverse, ma entrambe con un solo obiettivo: conquistare punti decisivi per le permanenza in Serie A.

Dell'esordio di domani nella Poule Salvezza ha parlato l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente: "La squadra arriva a questa gara, dopo un mese dall'ultima col Milan, con molta voglia di scendere in campo, voglia di mettersi in gioco. Abbiamo lavorato tanto in questo periodo in cui siamo stati fermi per migliorare le nostre idee e i nostri concetti di gioco. Tutti vorremo ritrovare il sorriso, che è da sempre una delle caratteristiche di questa squadra."

E sulle avversarie: "Dire che andiamo ad affrontare una partita difficile lascia il tempo che trova - analizza de la Fuente - perché ormai tutte le gare sono difficili a questo punto della stagione. Siamo pronti a giocare questo mini torneo per la salvezza, sia dal punto di vista fisico e tecnico sia mentale. Speriamo di ritrovare il sorriso attraverso gioco, prestazione e fame di punti."

Debutto, dunque, per il Como Women nella Poule Salvezza che andrà in scena sabato 25 marzo alle 12.30 contro la Sampdoria al campo sportivo ‘Tre Campanili’ di Genova.

(Como Women)