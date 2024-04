Video Gol Como-Bari 2-1, highlights e sintesi

Dopo la vittoria in trasferta, in rimonta contro il Catanzaro, il Como vuole continuare a macinare punti cercando di arrivare alla promozione diretta in Serie A, ma sul suo cammino incontro un pericolosissimo Bari.

I primi minuti sono molto combattuti e l’equilibrio regna sovrano, tanto che la prima occasione arriva agli ospiti al 37’, con Puscas, che servito da Bellomo, incrocia però troppo col sinistro e non trova la porta.

Passa un minuto e i padroni di casa sbloccano il match: cross dalla sinistra di Cutrone, colpo di testa all'angolino di Gabrielloni, sempre più determinante.

Prima della fine del primo tempo, altra grande occasione per i lariani con Cutrone, che trovato da Strefezza, calcia bene con il destro ma Pissardo in tuffo dice no.

Il raddoppio del Como arriva al 60’ con il solito Da Cunha, che imbeccato con un bel cross rasoterra da Cutrone, non può sbagliare con il sinistro da due passi.

Il Bari non riesce a rendersi pericoloso, lasciando il pallino del gioco ai lariani, almeno fino al 91' quando Puşcaş, dopo un doppio tentativo di Nasti, riesce a segnare col destro.

A breve gli highlights del match.