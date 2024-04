Il Como nomina Ian Torrance Head of Recruitment

“Como 1907 è lieta di annunciare la nomina di Ian Torrance a nuovo Head of Recruitment del club. Torrance arriva dal Southampton, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Scout e porterà al nostro club grande esperienza e competenza.

Durante il suo incarico al Southampton, Torrance ha svolto un ruolo fondamentale nell’identificazione e nel reclutamento dei giocatori. Lavorando con vari Direttori Sportivi e Dirigenti della Prima Squadra, ha contribuito a guidare il gruppo di scouting, sia a livello nazionale che internazionale, avendo una vasta conoscenza dei giocatori in diverse areei, tra cui Europa, Sud America e Nord America.

Commentando la sua nomina, Ian Torrance ha dichiarato: “Sono molto contento di entrare a far parte del Como 1907, uno dei progetti più interessanti del calcio europeo. Il mio percorso nel calcio professionistico è stato guidato dalla passione per lo scouting e il reclutamento. Durante il mio periodo al Southampton, ho affinato le mie competenze nell’identificazione dei giocatori e nella strategia di reclutamento e credo nella creazione di una visione completa e a 360 gradi dei giocatori. Ho costruito una vasta rete di contatti all’interno dell’industria calcistica e mi impegno a portare la mia esperienza al Como 1907. Avendo visto la crescita del club e conosciuto lo staff, sono entusiasta di lavorare con l’attuale e talentuoso gruppo di scout e di contribuire al successo del club e al raggiungimento di nuovi e ambiziosi obiettivi”.

Cesc Fàbregas, come parte del gruppo della proprietà, ha commentato: “Siamo lieti che Ian si unisca alla famiglia del Como. La sua esperienza internazionale, maturata in uno dei maggiori campionati del mondo, sarà importante per il Como e per l’ambizioso percorso di crescita che stiamo percorrendo.”

“Ian porta con sé un grande bagaglio di conoscenze e sarà fondamentale per garantire una collaborazione ottimale tra gli scout, il data team, lo staff sportivo e tecnico”, ha continuato il direttore sportivo Carlalberto Ludi.”

(Comunicato Como)