Como, l'ex Longo non dimentica: "L'occasione di allenare il Como ha fatto gola a qualcuno"

Dopo la vittoria in casa del Catanzaro, l’entusiasmo in casa Como è palpabile, soprattutto perché i lariani sono riusciti a confermare il secondo posto in classifica.

In questo momento, tante persone pensano che i biancoblù possano essere tra i possibili candidati per la promozione, tra queste, l’ex allenatore Moreno Longo, che ha parlato ai microfoni di TMW:

"Per il secondo posto indico il Como. E' un tasto dolente perchè c'è il rammarico di essere scesi da un carro che sapevamo poter essere vincente, con la possibilità di aprire un ciclo.

Il perchè dell'esonero? Bisognerebbe farlo spiegare a qualcun altro. L'occasione di allenare il Como era così allettante che ha fatto gola a qualcuno, e quindi si è deciso di cambiare.

Ringrazio chi in questi mesi mi ha contattato per propormi alcune panchine, ma vedremo in futuro, per ora non si è concretizzato nulla".