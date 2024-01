Video Gol Como-Ascoli 0-2, highlights e sintesi

Como e Ascoli si ritrovano di fronte al 'Sinigaglia' in occasione della partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B e terza di ritorno.

Nel primo tempo c'è un grande equilibrio tra le due compagini, con i padroni di casa molto attivi, soprattutto con Cutrone, ma Viviano è molto bravo a neutralizzare le minacce.



Nel finale di primo tempo, l'occasione più grande, con l'arbitro Collu, che fischia un rigore per tocco di mano di Bellusci su colpo di testa di Gabrielloni.

Dopo essere stato richiamato al VAR, il direttore di gara cambia idea e annulla il penalty.



La gara cambia al minuto 60: Collu viene richiamato nuovamente al VAR e decide di estrarre il rosso per Cas Odenthal, reo di aver colpito con una gomitata Rodriguez.



Gli ospiti approfittano dell'uomo in più e all'82 vanno in vantaggio: angolo di Falzerano, svetta più in alto di tutti Pedro Mendes che, di testa, batte Semper.



All'89 arriva anche lo 0 a 2, con un'autorete di Tommaso Cassandro su punizione di Falzerano

A breve gli highlights del match.