Ufficiale, il Como acquista un centrocampista dalla Bundesliga austriaca

“Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio del centrocampista centrale Matthias Braunöder, 21 anni, in prestito fino al 30 giugno 2024 con opzione di riscatto.

Il centrocampista austriaco proviene dall'Austria Vienna, dove ha collezionato 16 presenze in questa stagione nella Bundesliga austriaca. Mattias è anche un punto fermo della nazionale giovanile austriaca, di recente come capitano dell'U21.

In particolare, Matthias è stato nominato miglior esordiente della Bundesliga nel 2022 e Rising Star of The Year per il premio per State Athlete of the Year nel 2023, oltre a essere stato premiato per il gol più bello della stagione 2022/23.

L’allenatore Osian Roberts ha commentato: "Matthias è un giovane talento che siamo felici di accogliere a Como nel suo processo di sviluppo. È stato riconosciuto come uno dei migliori prospetti provenienti dall'Austria e ha guidato la sua nazionale giovanile in tornei importanti".

Matthias commenta: "Sono entusiasta di questa opportunità, tutto ciò che ho visto e sentito su questo progetto, come l'ambizione del club e la visione dello staff tecnico, mi sembra fantastico. Non vedo l'ora di mettermi in gioco davanti ai tifosi”.”

(Comunicato Como)