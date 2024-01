Niko Gioacchini: dalla MLS a Como, il calcio americano si colora di blu

“Il Como 1907 è entusiasta di annunciare l'ingaggio di Nicholas 'Niko' Gioacchini, dinamico centravanti con doppia cittadinanza, americana e italiana. Il ventitreenne, formatosi a Parma, ha firmato un contratto fino al termine della stagione 26/27.

Niko non è nuovo al calcio europeo, avendo giocato per le squadre francesi del Caen e del Montpellier. Di recente ha giocato con il St. Louis City nella MLS, dove ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista della Western Conference. Niko ha anche collezionato otto presenze, tre gol e due assist per la Nazionale maschile statunitense.

L’allenatore ad interim Osian Roberts ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo acquisto: "Offrirà qualcosa di diverso per completare il reparto con Cutrone e Gabrielloni. Niko può giocare sia come centravanti che come ala, offrendoci differenti opzioni per il proseguo della stagione”.

Niko condivide la felicità per il suo approdo al club: "Mio padre è italiano, quindi giocare in Italia è sempre stato il mio sogno. Non vedo l'ora di contribuire al cammino del Como, puntando alla promozione e realizzando il mio sogno di giocare in Serie A”.”

(Comunicato Como)