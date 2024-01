Como, primo contratto da professionista per Fabio Rispoli

“Il Como 1907 è entusiasta di annunciare la prima firma di un contratto da professionista di Fabio Rispoli, giocatore proveniente dal settore giovanile lariano.

Nato nel 2006, Fabio è un prodotto del sistema di sviluppo giocatori del Como. Il suo percorso di crescita è culminato in un'impressionante esperienza con la squadra Primavera, con cui ha collezionato nove presenze in questa stagione siglando una rete nella gara contro l’Albinoleffe.

È la terza volta in questa stagione che un giocatore del settore giovanile fa il salto di qualità e firma un contratto da professionista. Questo testimonia l'impegno del club nel promuovere e sviluppare i talenti locali.

Fabio Rispoli ha esordito in Serie B nella memorabile partita contro lo Spezia di sabato scorso. Il suo ingresso nel corso del secondo tempo, in sostituzione del capitano Alessandro Bellemo, ha dimostrato non solo le sue qualità ma anche la fiducia che lo staff tecnico ripone nelle sue capacità.

L’allenatore ad interim del Como 1907, Osian Roberts, ha commentato: "Siamo lieti di accogliere Fabio in prima squadra. È una tappa importante in quella che crediamo sarà una grande carriera per Fabio. È stato un piacere farlo debuttare sabato nella vittoria contro lo Spezia. Un augurio per il continuo successo della nostra Academy e per le stelle nascenti del Como!".

(Comunicato Como)