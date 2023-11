Impresa Como Women: l'Inter è battuta 2 a 1

Allo stadio “Ferruccio” di Seregno, il Como Women disputa la sesta giornata di campionato contro l’F.C. Inter. Alle 18:00 il fischio d’inizio, Mister Bruzzano schiera il 4-2-3-1: Korenciova - Lundorf, Rizzon, Cox, Cecotti - Vaitukaityte, Hilaj - Monnecchi, Picchi, Baldi - Sevenius. L’Inter di Rita Guarino risponde con il 4-3-3: Cetinja - Merlo, Alborghetti, Bowen, Sonstevold - Simonetti, Csiszar, Karchouni - Bonetti, Cambiaghi, Bonfantini.

Il primo pallone è dell'Inter, con Cambiaghi che batte il calcio d’inizio. Il Como Women prende da subito in mano le redini del match, bloccando l’attacco nerazzurro e segnando il primo goal all'ottavo minuto. È Miriam Picchi a portare in vantaggio il Como Women, che con un pallonetto beffa Cetinja. L’Inter prova a pareggiare, ma trova un Como ben organizzato che non lascia passare le avversarie.

Al 18’ minuto ci riprova Picchi, che intercetta il cross di Sevenius e a due passi dalla porta prova il tiro, che finisce sul fondo. L’Inter prova a cambiare il risultato che su calcio d’angolo mira lo specchio della porta, Korenciova prova l’uscita ma è Hilaj a salvare la porta. Al 45’ minuto, Cecotti tocca Bonfantini in area di rigore commettendo fallo, sul dischetto la numero 11 dell’Inter pareggia il risultato. Dopo 2 minuti di recupero si rientra negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Riprende il gioco, i ritmi si alzano, con un Inter che si rende pericoloso grazie alle giocate di Cambiaghi e Bonfantini, ma il Como difende bene la porta e blocca le avversarie in più occasioni. Al 67’ minuto le nerazzurre trovano la rete grazie a Bonfantini, che si trova però in posizione di fuorigioco. La reazione del Como è immediata, al 70’ minuto, con un contropiede di Monnecchi che fornisce assist a Sevenius la quale trova il goal e porta il Como Women in vantaggio.

La partita cambia ancora i ritmi di gioco e iniziano le prime sostituzioni per entrambe le squadre, è proprio la subentrata Bergersen a creare un’occasione da goal per il Como con un tiro di sinistro che viene salvato sulla linea di porta da Sonstevold, ma il pallone colpisce la traversa per poi uscire . Il Como crea occasioni, ma non riesce a segnare la terza rete. Sul finale l’Inter si rende pericoloso, con un tiro da fuori area di Jelcic, che sfiora la traversa, ma dopo 7 minuti di recupero la partita termina con il risultato di 2-1.

(Comunicato Como Women)

Como Women (4-2-3-1): Korenciova - Lundorf (84’ Lipman), Rizzon, Cox, Cecotti - Vaitukaityte, Hilaj (83’ Pastrenge) - Monnecchi (83’ Martinovic), Picchi (66’ Karlernas), Baldi (76’ Bergersen) - Sevenius.

Inter (4-3-3): Cetinja - Merlo, Alborghetti, Bowen, Sonstevold - Simonetti, Csiszar, Karchouni (81’ Bugeja) - Bonetti (81’ Jelcic) , Cambiaghi (61’ Polli), Bonfantini (89’ Thogersen)

Marcatori: 8’ Picchi (CW) - (rig) 45’ Bonfantini (INT) - 70’ Sevenius (CW)

Ammoniti: 51’ Karchouni (INT) - 90+2’ Vaitukaityte (CW)