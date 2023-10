Un'autorete di Orsi nel recupero regala la vittoria al Como Women contro il Sassuolo

“Allo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo, il Como Women disputa la quinta giornata di campionato contro l’U.S. Sassuolo. Alle 18:00 il fischio d’inizio, Mister Bruzzano schiera il 4-3-3: Korenciova - Lundorf, Bergersen, Cox, Cecotti - Karlernas, Skorvankova, Vaitukaityte - Monnecchi, Martinovic, Sevenius. Il Sassuolo di Mister Piovani risponde con il 3-5-2: Kresche - Orsi, Filangeri, Pleidrup - Brignoli, Pondini, Zamanian, Missipo, Philtjens - Sabatino, Clelland.

Il primo pallone è del Sassuolo, che sale in attacco e cerca il goal con un colpo di testa di Sabatino, ma l’arbitro alza la bandierina e segnala il fuorigioco. Il Como Women sfrutta la fascia laterale e prova la ripartenza, rendendosi pericoloso in più occasioni.

Al 19’ Monnecchi crossa in area, Sevenius prova il colpo di testa, ma è Skorvankova a calciare il pallone in porta, portando così il Como Women in vantaggio. Dopo pochi minuti, il Como ci riprova con Monnecchi che calcia dal limite dell’area, ma Kresche blocca il raddoppio lariano. Il Sassuolo cerca il pareggio, ma la difesa di mister Bruzzano risponde bene e blocca le avversarie. Dopo due minuti di recupero, il primo tempo va al Como Women, che ben schierato in campo, tiene ritmi alti e si rende più volte pericoloso per le neroverdi.

La ripresa è delle lariane, con Martinovic. Il Sassuolo prova la ripartenza, Zamanian con un tiro dalla distanza calcia in porta, ma il pallone finisce sul fondo. Il Como Women attacca, creando diverse occasioni da goal, prima con Monnecchi, poi con Baldi, ma il Sassuolo risponde bene, trovando il pareggio al 67’ con Zamanian. I ritmi di gioco si alzano, con un Sassuolo che attacca e un Como che difende molto bene, ma a 10 minuti dal fischio finale il gioco cambia.

Il Como vuole guadagnare 3 punti e ci prova con Karlernas, che mira la porta, ma viene respinta da Kresche. Vengono concessi 4 minuti di recupero, che si rivelano fondamentali. Il Como sale in attacco e guadagna un calcio d’angolo che viene battuto corto da Baldi a favore di Arcangeli, la quale la rigira alla compagna che tenta il cross in area, ma Orsi intercetta il pallone e segna un’autorete. Al triplice fischio il risultato è di 1-2 a favore del Como Women che si porta a quota 10 punti in classifica.”

(Comunicato Como Women)