Simone Ghidotti è il nuovo portiere del Como

Mercato in fibrillazione in casa Como, dove la società nelle ultime ore ha ufficializzato il portiere classe 2000 Simone Ghidotti, in arrivo dal Gubbio.

Il comunicato del club:

Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo fino al 30 giugno 2025 del portiere Simone Ghidotti.

Classe 2000, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, nonostante la giovane età ha già collezionato quasi 100 presenze in Serie C con le maglie di Pergolettese e Gubbio, con cui la scorsa stagione ha raggiunto i playoff.

“Approdare in un Club di grande tradizione e ambizione risulta per me uno step in avanti nella carriera del quale vado molto orgoglioso – ha detto Ghidotti – mi sono subito accorto di quanto questo gruppo sia unito e mi sto trovando molto bene qui in ritiro, il club è molto organizzato e credo che sia l’ambiente giusto per crescere”.