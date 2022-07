Calcio Como, clamoroso: arriva Fabregas

Se confermato sarebbe davvero un grande colpo per il Calcio Como. Ma da ieri sera circola una notizia clamorosa che potrebbe davvero rivoluzionare le sorti degli azzurri e rendere incandescente il Sinigaglia. Fabregas - giocatore spagnolo già con Barcellona, Arsenal Chelsea e Monaco, nonché centrocampista ex campione del mondo e d'Europa con la sua Spagna - sarebbe stato quasi convinto da Dennis Wise a vestire la maglia azzurra. I tifosi sono già in fibrillazione, anche se dalla società per ora non arrivano conferme ufficiali. Tuttavia le chat tra gli ultrà del Como sono bollentissime per lo notizia. Cesc Fàbregas, 35 anni, è un calciatore che ha vinto tutto e al Como potrebbe concludere una carriera da vero top player. Per lui, reduce da un vacanza insieme a Leon Messi e Luis Suarez, sarebbe pronto un contratto biennale. Un altro piccolo indizio, lo scorso maggio Fabregas era a Villa d'Este insieme alla moglie Daniella Semaan.