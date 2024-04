Olimpiadi: Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi saranno i portabandiera azzurri

Dopo la definitiva smentita sul nome di Sinner, saranno dunque Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi a guidare la delegazione azzurra nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi il prossimo 26 luglio. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha presentato al Consiglio Nazionale i nomi dei due portabandiera: un uomo e una donna, così come consiglia il Cio. I due alfieri azzurri saranno quindi ricevuti al Quirinale il 13 giugno dal presidente Sergio Mattarella che consegnerà loro il tricolore.

E non si può certo dimenticare il passato comasco della campionessa Arianna Errigo, fino al 2016, per 14 anni, tesserata della Comense Scherma Una separazione consensuale, come aveva allora sottolineato il presidente Paolo Ferrante: "Arianna vive e si allena a Frascati da tempo e, come anche lei ha precisato, non trova più il tempo per passare da noi". Tra le ragioni allora addotte anche la nuova specialità della sciabola dove a Como non c'era un insegnante adatto alla Errigo. A Como era arrivata a solo 14 anni, da cadetta. Da allora un serei impressionanti di trionfi culminati nell'oro olimpico a squadre nel 2012 e negli otto trionfi sempre a squadre nei Mondiali di Fioretto e 2 individuali. Ora il riconoscimento più bello, quello che vale una carriera incredibile.