Serie A2: l'Acqua San. Bernardo chiude la stagione regolare battendo Udine

L’Acqua S.Bernardo archivia la stagione regolare battendo Udine 75-65 con una prova d’autorità. I biancoblù possono guardare con fiducia ai playoff, dove incontreranno Cividale nei quarti di finale.

LA CRONACA

Cannon segna i primi due punti della partita, dall’altra parte risponde Baldi Rossi. Equilibrio in avvio, con nessuna delle due squadre che è in grado di prendere il largo. Udine prova a premere sull’acceleratore, ma è una tripla di Moraschini a consegnare il primo vantaggio all’Acqua S.Bernardo. Monaldi impatta sulla sirena il 16-16.

Moraschini e Nikolic spingono Cantù sul +5. I biancoblù continuano a premere e allungano ancora con Young e Cesana, toccando la doppia cifra di vantaggio. Il conto del massimo vantaggio arriva fino a +16, poi Alibegovic sblocca Udine. Nel finale Cantù costruisce un altro mini-parziale e va al riposo avanti 40-25.

Gaspardo prova a ridurre il divario in avvio di secondo tempo e Udine torna sotto le dieci lunghezze di svantaggio. Bucarelli e Nikolic sbloccano Cantù. Grande equilibrio da lì in poi, con il vantaggio canturino che rimane stabile. Nel finale l’Acqua S.Bernardo riallunga con Baldi Rossi, prima dell’ultimo canestro di Alibegovic, che fissa il punteggio sul 55-44. Baldi Rossi è protagonista dell’avvio dell’ultimo parziale, con Cantù che tocca nuovamente il +15. I canturini possono permettersi di controllare gli ultimi tentativi di rientro di Udine e gestire il vantaggio fino alla sirena, che sancisce la vittoria dell’Acqua S.Bernardo per 78-65.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – OLD WILD WEST UDINE 78 – 65 (16-16, 24-9, 15-19, 23-21)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 18, Berdini, Nikolic 7, Tarallo N.E., Bucarelli 9, Hickey 8, Burns 6, Moraschini 12, Young 9, Tosetti, Clerici N.E., Cesana 9.

Old Wild West Udine: Vedovato, Alibegovic 18, Cannon 4, Arletti 2, Gaspardo 9, Delia, De Laurentiis 8, Da Ros 3, Marchiaro, Monaldi 14, Ikangi 7.

Arbitri: Bartoli, Cassina, Giovannetti.